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Хирн: Джошуа всегда верил, что способен победить Фьюри
Фанаты с нетерпением ждут боя
Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о том, почему его клиент принял бой с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
"Причина, по которой Энтони согласился на поединок с Фьюри, заключается в том, что это единственный шанс получить с ним бой. Безусловно, было бы лучше, если бы Джошуа подходил к этому поединку после победы, но и сейчас он думает, что может победить Фьюри.
После того, как Тайсон свёл бой с Уайлдером вничью, мы предлагали ему встречу с нами с распределением 60 на 40. Он отказался, сказал, что готов только 50 на 50. Поэтому я хотел сейчас пересмотреть условия, но последнее слово за Энтони, он согласился. Джошуа всегда верил, что способен победить Фьюри", — приводит слова Хирна Sky Sports.
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