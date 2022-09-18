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Эдди Хирн о Джошуа: Мы планировали камбэк на 17 декабря
Главное, чтобы договорились
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о желании организовать возвращение на ринг своего подопечного в поединке против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) именно на 17 декабря (команда Фьюри предлагает 3 декабря). Его слова цитирует Boxingscene:
"Сумма предложения? Скажем так, в Саудовской Аравии они заработали бы больше. Но это все равно огромные деньги. Я даже не знаю, найдутся ли в Британии те, кто не будет интересоваться этим событием.
Прогноз на количество проданных PPV? Уверен, мы без проблем сделаем более 2 миллионов. Не скрою, что мы планировали камбэк на 17 декабря. И пока я продолжаю вести переговоры по этой дате. Да, я хочу перестраховаться на всякий случай" – сказал он.
Напомним, что ранее Альварес
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