Эдди Хирн о Джошуа: Мы планировали камбэк на 17 декабря

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал о желании организовать возвращение на ринг своего подопечного в поединке против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) именно на 17 декабря (команда Фьюри предлагает 3 декабря). Его слова цитирует Boxingscene:

"Сумма предложения? Скажем так, в Саудовской Аравии они заработали бы больше. Но это все равно огромные деньги. Я даже не знаю, найдутся ли в Британии те, кто не будет интересоваться этим событием.

Прогноз на количество проданных PPV? Уверен, мы без проблем сделаем более 2 миллионов. Не скрою, что мы планировали камбэк на 17 декабря. И пока я продолжаю вести переговоры по этой дате. Да, я хочу перестраховаться на всякий случай" – сказал он.