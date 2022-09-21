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Теофимо Лопес рассказал, кого хотел бы видеть следующим соперником Сауля Альвареса

Бокс
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Канело будет искать нового соперника

Теофимо Лопес рассказал, кого хотел бы видеть следующим соперником Сауля Альвареса

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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Канело победил единогласным решением судей – 115-113, 115-113, 116-112, защитив все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).

"Канело сделал то, что и должен был. Это была отличная победа. Он со старта сумел найти свой ритм. Его правый оверхенд постоянно попадал. Круто, что он снова вернулся на победную тропу. Мне бы хотелось увидеть его бой с Деметриусом Андраде, – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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В статье: Сауль Альварес Теофимо Лопес
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