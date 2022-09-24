Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа: Если договоренности не будет к понедельнику, я буду двигаться дальше

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, выдвинул ультиматум своему потенциальному сопернику, Энтони Джошуа. Представители двух бойцов уже три недели ведут переговоры об организации боя за чемпионский пояс. Sky Sports цитирует Фьюри:

"Мы в любом случае узнаем к понедельнику [состоится ли супербой], потому что, если договоренности не будет к понедельнику, я буду двигаться дальше.

Я был настроен оптимистично около трех недель назад, но подписание контракта не должно занимать так много времени.

Я не буду ждать какого-то парня, который проиграл три из своих последних пяти боев. Ему повезло, что я даю ему шанс завоевать титул чемпиона мира. В противном случае ему придется еще долго ждать, чтобы получить еще один.

Я не против бросить ему кость. Но я не хочу, чтобы он начал диктовать мне условия. Он приглашенный гость на моей вечеринке. Мои правила. Если хочешь сыграть, приходи на банкет и садись. Если нет, иди на свой банкет.

Подпиши контракт. Я разобью тебе лицо.

Мы предложили Усику дату 17 декабря в Саудовской Аравии для боя за звание бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Все хотели этого дня, и Усик сказал, что он травмирован и не сможет выступать до следующего года. А теперь он говорит, что я его боюсь!

Я пробью ему лицо этим кулаком.

Я пытаюсь найти соперника на 3 декабря, и если Эй-Джей будет драться, то я буду есть сено с ослами, а если нет, то я буду драться с кем-то другим.

Они все бегут в страхе. Я буду драться с кем угодно, в любое время, в любом месте".