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Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа: Если договоренности не будет к понедельнику, я буду двигаться дальше
Очень скоро узнаем следующего соперника Тайсона
Фото: Sporting News
Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, выдвинул ультиматум своему потенциальному сопернику, Энтони Джошуа. Представители двух бойцов уже три недели ведут переговоры об организации боя за чемпионский пояс. Sky Sports цитирует Фьюри:
"Мы в любом случае узнаем к понедельнику [состоится ли супербой], потому что, если договоренности не будет к понедельнику, я буду двигаться дальше.
Я был настроен оптимистично около трех недель назад, но подписание контракта не должно занимать так много времени.
Я не буду ждать какого-то парня, который проиграл три из своих последних пяти боев. Ему повезло, что я даю ему шанс завоевать титул чемпиона мира. В противном случае ему придется еще долго ждать, чтобы получить еще один.
Я не против бросить ему кость. Но я не хочу, чтобы он начал диктовать мне условия. Он приглашенный гость на моей вечеринке. Мои правила. Если хочешь сыграть, приходи на банкет и садись. Если нет, иди на свой банкет.
Подпиши контракт. Я разобью тебе лицо.
Мы предложили Усику дату 17 декабря в Саудовской Аравии для боя за звание бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Все хотели этого дня, и Усик сказал, что он травмирован и не сможет выступать до следующего года. А теперь он говорит, что я его боюсь!
Я пробью ему лицо этим кулаком.
Я пытаюсь найти соперника на 3 декабря, и если Эй-Джей будет драться, то я буду есть сено с ослами, а если нет, то я буду драться с кем-то другим.
Они все бегут в страхе. Я буду драться с кем угодно, в любое время, в любом месте".
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