Флойд Мейвезер: Сейчас мне нужны тишина и покой

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что сейчас ему нужны лишь тишина и покой.

"Я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне нужны тишина и покой, а не всякие споры", — говорится в посте Мейвезера.

Флойд Мейвезер долгое время не участвовал в поединках. В 2017 году он провёл бой с Конором Макгрегором, в котором довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.