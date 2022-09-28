Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флойд Мейвезер: Сейчас мне нужны тишина и покой
А как же выставочные бои
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что сейчас ему нужны лишь тишина и покой.
"Я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне нужны тишина и покой, а не всякие споры", — говорится в посте Мейвезера.
Флойд Мейвезер долгое время не участвовал в поединках. В 2017 году он провёл бой с Конором Макгрегором, в котором довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.
Популярное сейчас
- Не опять, а снова. Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании
- Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО
- Диего оставил духи, поэтому пахнул я идеально: как Барселона пригласила долговязого шотландца менять Марадону
- Джошуа заявил, что подпишет контракт на бой с Фьюри
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО