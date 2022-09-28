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Флойд Мейвезер: Сейчас мне нужны тишина и покой

Бокс
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Флойд Мейвезер: Сейчас мне нужны тишина и покой

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что сейчас ему нужны лишь тишина и покой.

"Я нахожусь на том жизненном этапе, когда мне нужны тишина и покой, а не всякие споры", — говорится в посте Мейвезера.

Флойд Мейвезер долгое время не участвовал в поединках. В 2017 году он провёл бой с Конором Макгрегором, в котором довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.

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В статье: Флойд Мейвезер
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