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Уайлдер рассказал о своем будущем сопернике

Бокс
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Уайлдер рассказал о своем будущем сопернике

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) рассказал о своих впечатлениях от своего будущего соперника Роберта Хелениуса (31-3; 20 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Роберт шел на серии побед, и он сейчас здесь. Я слышал, что он должен стать обязательным претендентом для Александра Усика. Я знаю, что он покажет свое лучшее выступление. Соперники всегда его показывают, когда сражаются со мной.

Я думаю, Роберт будет очень увереным, поскольку он спарринговал со мной очень много лет, поскольку мы знаем друг друга.

В какой-то момент в тренировочном лагере мы пытались сделать то, что он никогда раньше не видел. И я уверен, что он постарается сделать то, чего никогда раньше не видел я. Мне нравится, что у Роберта сердце воина, как и у меня" – сказал он.

Напомним, что бой Хелениус – Уайлдер состоится 15 октября.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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