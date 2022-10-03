Уайлдер: Я думаю, что буду драться ещё три года

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 36-летний американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) высказался о завершении карьеры.

"Я думаю, что буду драться ещё три года, а это, вероятно, девять боёв. Или шесть. Кто знает? Обо мне так много информации в медиа, и многое из этого — неправда. Они хотят быть первыми вместо того, чтобы быть честными.

Я же решил, что возьму паузу, а затем дам всем знать, и вы услышите это из моих уст – я буду готов провести здесь ещё три года. Вы должны понимать, что три года – короткий срок. И они быстро пройдут, поэтому я хочу, чтобы люди насладились ими", – приводит слова бойца издание The Ring.

Напомним, 16 октября в Нью-Йорке (США) Уайлдер встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO).