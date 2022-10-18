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Джо Джойс: В идеале я хотел бы драться с Усиком

Бокс
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Но вероятность проведения боя очень низка

Джо Джойс: В идеале я хотел бы драться с Усиком

Фото: The Guardian

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Британский претендент в супертяжёлом весе, временный претендент на титул WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может отказаться от обязательной защиты титула WBO и рассматривает возможность уйти из бокса.

"В идеале я хотел бы драться с Усиком. Но похоже, что сейчас он ищет что-то другое, думает о возвращении в первый тяжёлый вес или о желании провести бой с Фьюри, хотя не похоже, что это обсуждается в настоящий момент. Усик может уйти, и тогда титул перейдёт ко мне.

Вполне возможно, он хочет покинуть бокс. Мне так кажется. Он занимается этим так давно. Сотни любительских боёв… Он заработал очень приличные деньги за последние два поединка с Джошуа. Не знаю, есть ли у него желание сразиться со мной. Если бой с Фьюри не состоится, не уверен, что он захочет остаться и получать множество ударов. В этом нет необходимости.

Но я уже не знаю, что происходит в боксе. Фьюри всё время меняет мнение, у Усика есть много вариантов. Всё, что я могу сделать, это продолжать бросать вызовы и сохранять терпение", — приводит слова Джойса Metro.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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