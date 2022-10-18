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Луис Ортис: В следующем поединке Уайлдер убьет Энди Руиса

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Боксер рассказал, что думает об этом поединке

Луис Ортис: В следующем поединке Уайлдер убьет Энди Руиса

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Экс-претендент на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе Луис Ортис (33-3, 28 КО) рассказал, что думает о поединке Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Роберта Хелениуса (31-4).

"А я вам всем говорил, что для Уайлдера это легкие деньги. В следующем поединке Уайлдер убьет Энди Руиса.

Но Руис должен мне дать реванш. Дай мне реванш", - сказал Ортис.

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде.

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В статье: Дионтей Уайлдер Луис Ортис
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Источник:
Tribuna

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