Луис Ортис: В следующем поединке Уайлдер убьет Энди Руиса

Экс-претендент на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе Луис Ортис (33-3, 28 КО) рассказал, что думает о поединке Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Роберта Хелениуса (31-4).

"А я вам всем говорил, что для Уайлдера это легкие деньги. В следующем поединке Уайлдер убьет Энди Руиса.

Но Руис должен мне дать реванш. Дай мне реванш", - сказал Ортис.

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде.