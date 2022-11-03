Оскар Де Ла Хойя рассказал о бое Дэвис - Гарсия

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя подтвердил, что поединок между чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтом Дэвисом и американским проспектом Райаном Гарсией согласован — осталось лишь решить вопрос с компанией-вещателем.

"Промоутеры сделали свою работу, мы пришли к соглашению по всем пунктам. Теперь очередь за бродкастерами. Showtime и DAZN – платформы для фанатов. Сделаем так, чтобы это случилось", — приводит слова де ла Хойи в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на iDBoxingNews.