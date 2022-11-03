Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оскар Де Ла Хойя рассказал о бое Дэвис - Гарсия
Все уже улажено
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя подтвердил, что поединок между чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтом Дэвисом и американским проспектом Райаном Гарсией согласован — осталось лишь решить вопрос с компанией-вещателем.
"Промоутеры сделали свою работу, мы пришли к соглашению по всем пунктам. Теперь очередь за бродкастерами. Showtime и DAZN – платформы для фанатов. Сделаем так, чтобы это случилось", — приводит слова де ла Хойи в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на iDBoxingNews.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- Невесёлая сказка Шахтёра, свершение Бенфики и возвращение Милана. Главные новости за 2 ноября
- Ломаченко – Ортис: Видео-обзор фантастического поединка
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО