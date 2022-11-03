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Оскар Де Ла Хойя рассказал о бое Дэвис - Гарсия

Бокс
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Все уже улажено

Оскар Де Ла Хойя рассказал о бое Дэвис - Гарсия

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя подтвердил, что поединок между чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтом Дэвисом и американским проспектом Райаном Гарсией согласован — осталось лишь решить вопрос с компанией-вещателем.

"Промоутеры сделали свою работу, мы пришли к соглашению по всем пунктам. Теперь очередь за бродкастерами. Showtime и DAZN – платформы для фанатов. Сделаем так, чтобы это случилось", — приводит слова де ла Хойи в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на iDBoxingNews.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя
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