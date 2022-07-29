Де ла Хойя: Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совместным бизнесом

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал о планах привезти команду НБА в Лас-Вегас вместе с Флойдом Мейвезером.

"Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совместным бизнесом. Я слышал, что НБА может прийти в Вегас. Может быть, нам удастся объединиться и помочь привезти команду в дом, который мы построили. Ведь мы буквально построили Лас-Вегас", — приводит слова де ла Хойи The Score.

Сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение.