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Де ла Хойя: Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совместным бизнесом

Единоборства
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Де ла Хойя: Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совместным бизнесом

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал о планах привезти команду НБА в Лас-Вегас вместе с Флойдом Мейвезером.

"Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совместным бизнесом. Я слышал, что НБА может прийти в Вегас. Может быть, нам удастся объединиться и помочь привезти команду в дом, который мы построили. Ведь мы буквально построили Лас-Вегас", — приводит слова де ла Хойи The Score.

Сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Флойд Мейвезер
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