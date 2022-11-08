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Энди Руис прокомментировал возможный бой с Деонтеем Уайлдером

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(1 голосов)

Боксер надеется, что удастся организовать этот бой

Энди Руис прокомментировал возможный бой с Деонтеем Уайлдером

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Экс-чемпионы мира американцы Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) и Энди Руис (35-2, 22 КО) в начале следующего года могут провести бой за звание претендента на титул WBC. Энди уверен в своей победе:

"Победа Деонтея над Хелениусом? Подумаешь... Мы знали, что он легко его нокаутирует. Это ведь был его спарринг-партнёр. То есть это плёвое дело. Он знал, что и когда соперник будет делать. Я против Уайлдера? Во-первых, считаю, что я хорошо держу удар. Но это не значит, что я буду стоять и ждать, когда он жахнет по мне. Я буду делать то, о чём намедни говорил Эдди Хирн — врываться в инфайтинг, забрасывать его комбинациями. Я буду быстрее и взрывнее. А ещё у меня есть правая плюха. И когда я донесу её до его виска, он рухнет на канвас ринга".

Видели фото, на котором фанат бокса на Хэллоуин вырядился Энди Руисом? Кстати, бой с Уайлдером может и не состояться, так как тренер нокаутёра не хочет никакого Руиса. Ему подавай либо Усика, либо Джошуа.

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В статье: Дионтей Уайлдер Энди Руис
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Источник:
Vringe

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