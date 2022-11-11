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Рой Джонс: У Джошуа есть всё, чтобы снова стать чемпионом мира
По мнению Роя, Энтони в ближайшее время приступит к тренировкам
фото - boxingscene.com
Бывший американский боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что мог бы вернуть британца Энтони Джошуа на вершину, если бы стал его тренером.
"Я разговаривал с Энтони на прошлых выходных и думаю, что у него есть всё, чтобы снова стать чемпионом мира. Мы начнём работать с ним в зале, и я оценю его состояние. Полагаю, мне удастся вернуть его на вершину мирового бокса в течение шести или восьми месяцев.
У меня уже есть долгосрочный план для Эй Джея. Я хорошо знаю бокс и знаю, как нужно действовать, а также наметил лучший путь для него. Я наблюдал за Джошуа на протяжении его карьеры и определённо могу предложить ему хороший план", — цитирует Джонса Boxingnews24.
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