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Энди Руис: Я выйду на ринг, брошу свои комбинации, буду быстрым, попаду правой рукой Уайлдеру в висок, и он упадет
Мексиканец готов к этому поединку
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) рассказал, что готов к бою с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).
"Я чувствую, что могу выдержать его удар. Не говорю, что Уайлдер не бьет сильно или вообще никак.
Я выйду на ринг, брошу свои комбинации, буду быстрым, взрывным, попаду правой рукой ему в висок, и он упадет… Стараюсь оставаться сосредоточенным.
Я знал, что он легко одержит победу над Хелениусом. Это был его спарринг-партнер. Он точно знал, что должен делать", - сказал Руис.
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