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Владимир Кличко выставил на аукцион первый экземпляр своей детской книги
Боксер написал об этом в Твиттере
фото - mmaonline.ru/
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко, выставил на благотворительный аукцион экземпляр своей новой детской книги, пишет United Charity.
Книга издана на немецком языке, Кличко будущему обладателю оставил автограф на обложке экземпляра.
Стоит отметить что, вся сумма от продажи книги пойдет на благотворительность.
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