 Владимир Кличко выставил на аукцион первый экземпляр своей детской книги ᐉ UA-Футбол
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Владимир Кличко выставил на аукцион первый экземпляр своей детской книги

Бокс
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Боксер написал об этом в Твиттере

Владимир Кличко выставил на аукцион первый экземпляр своей детской книги

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко, выставил на благотворительный аукцион экземпляр своей новой детской книги, пишет United Charity.

Книга издана на немецком языке, Кличко будущему обладателю оставил автограф на обложке экземпляра.

Стоит отметить что, вся сумма от продажи книги пойдет на благотворительность.

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