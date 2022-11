Александр Усик приступил к тренировкам

Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) приступил к тренировкам.

Соответствующее видео показал журналист Talk Sport Майкл Бенсон. Кто станет следующим соперником украинца пока неизвестно, возможно, это будет бой с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…



