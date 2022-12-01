Леннокс Льюис: Я думаю, что сейчас у Фьюри есть преимущество над Чисорой, потому что он чемпион

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис в интервью YouTube-канала Seconds Out, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) поделился прогнозом на бой с Дереком Чисорой (33-12, 23 КО).

"Чисоре нужно выйти на бой во всеоружии. Это его единственный шанс. Это как лотерея. Ты дерешься за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Ему нужно показать, что он хочет стать чемпионом, он должен причинить вред".

"Чисора должен захотеть перебоксировать Фьюри. Ему нужно хотеть сблизиться с Фьюри. Дереку необходимо бить по нему. Это его третья попытка. Мало кто из боксеров сражался с соперником трижды, а в третий раз – еще и за титул в супертяжелом весе" .

"Победит тот, кто этого хочет. Я думаю, что сейчас у Фьюри есть преимущество, потому что он чемпион. Он смотрит на этот бой как на разминку перед Усиком. Чисора видит это так: "Это мой шанс, моя возможность. Она прямо передо мной, мне нужно ею воспользоваться".