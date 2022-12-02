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Дерек Чисора и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания

Бокс
(2 голосов)

Бой состоится в ближайшие выходные

Дерек Чисора и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (32-12, 23 КО) провели церемонию взвешивания.

По итогам Тайсон перевесил Дерека на 3 кг – 121,9 против 118,2 кг.

Их бой пройдет 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

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В статье: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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