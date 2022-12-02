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Дерек Чисора и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания
Бой состоится в ближайшие выходные
Фото: Sporting News
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (32-12, 23 КО) провели церемонию взвешивания.
По итогам Тайсон перевесил Дерека на 3 кг – 121,9 против 118,2 кг.
Их бой пройдет 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".
He's about as calm and composed as you like...— Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) December 2, 2022
The challenger @DerekWarChisora hits the scales at 260lbs 10oz.#FuryChisora | BT Sport Box Office | Saturday, Ring Walk 9pm pic.twitter.com/JzKOOZzKzJ
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