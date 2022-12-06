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Тарас Шелестюк: У Ломаченко 2 миллиона подписчиков, можно было сделать и больше

Бокс
(2 голосов)

Тарас раскритиковал Василия

Тарас Шелестюк: У Ломаченко 2 миллиона подписчиков, можно было сделать и больше

Новина українською

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса и олимпийский призер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) высказался о своем бывшем партнере по сборной Украины Василие Ломаченко (17-2, 11 КО).

"Ломаченко – классный боксер, но мне неинтересно смотреть его бои после того, как 24 февраля началась война, и он ничего не сказал. У него более 2 млн подписчиков, можно было сделать гораздо больше. Возможно, его отец может повлиять на него."

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В статье: Василий Ломаченко Тарас Шелестюк
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Источник:
24 канал

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