Тарас Шелестюк: У Ломаченко 2 миллиона подписчиков, можно было сделать и больше

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса и олимпийский призер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) высказался о своем бывшем партнере по сборной Украины Василие Ломаченко (17-2, 11 КО).

"Ломаченко – классный боксер, но мне неинтересно смотреть его бои после того, как 24 февраля началась война, и он ничего не сказал. У него более 2 млн подписчиков, можно было сделать гораздо больше. Возможно, его отец может повлиять на него."