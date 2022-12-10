Фьюри: Бой с Джошуа состоится, когда нам будет по 55 лет

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, почему поединок против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) так и не удалось провести в 2022 году. Его слова цитирует Talk SPORT:

"Наше сражение, возможно, состоится, когда нам будет по 55 лет. У Джошуа нет поясов, а я – чемпион. Поединок не состоялся, и, похоже, не будет проведен.

Я предлагал ему провести сражение, но он отказался. У Энтони есть причины, почему он отказался. Не хочу его осуждать" – сказал он.