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Фьюри: Бой с Джошуа состоится, когда нам будет по 55 лет
Долго ждать
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, почему поединок против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) так и не удалось провести в 2022 году. Его слова цитирует Talk SPORT:
"Наше сражение, возможно, состоится, когда нам будет по 55 лет. У Джошуа нет поясов, а я – чемпион. Поединок не состоялся, и, похоже, не будет проведен.
Я предлагал ему провести сражение, но он отказался. У Энтони есть причины, почему он отказался. Не хочу его осуждать" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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