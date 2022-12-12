Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса

Бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, легендарный американец Эвандер Холифилд назвал лучшего действующего бойца "королевского" дивизиона. По мнению члена Зала славы, это обладатель титула WBC, непобеждённый британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Кто на сегодняшний день лучший боксёр супертяжёлого веса? Тайсон Фьюри. При этом не могу сказать, сильнее ли он Усика. Усик — тоже отличный боксёр. По правде сказать, я не знаю, кто победит в их бою.

Если говорить о раскладах… Если Усик будет именно боксировать, и ему это будет удаваться, то он победит. Но Фьюри превосходит Усика по габаритам, так что это интересный поединок"