Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса
Эвандер выделил не Усика
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, легендарный американец Эвандер Холифилд назвал лучшего действующего бойца "королевского" дивизиона. По мнению члена Зала славы, это обладатель титула WBC, непобеждённый британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Кто на сегодняшний день лучший боксёр супертяжёлого веса? Тайсон Фьюри. При этом не могу сказать, сильнее ли он Усика. Усик — тоже отличный боксёр. По правде сказать, я не знаю, кто победит в их бою.
Если говорить о раскладах… Если Усик будет именно боксировать, и ему это будет удаваться, то он победит. Но Фьюри превосходит Усика по габаритам, так что это интересный поединок"
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Агент экс-нападающего Динамо: Поступают предложения из России
- Поворознюк: Козловский - не мышь. Он целая крыса, чтобы так воровать у народа
- Эгис Климас назвал возможную дату боя Усик - Фьюри
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
Новости по теме
- 16:22 Весь спорт Тайсон Фьюри: Я мощнее, у меня вдвое длиннее руки, я на 30 сантиметров выше и храбрее Усика
- 12:13 Весь спорт Холифилд прокомментировал возможный поединок Усик – Фьюри
- 10:34 Украинские Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали более 17 млн гривен на авто для ВСУ