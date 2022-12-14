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Усик обошел Уайлдера в обновленном рейтинге ESPN

Бокс
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Надеемся, что украинец возглавит список лучших

Усик обошел Уайлдера в обновленном рейтинге ESPN

Фото: The Japan Times

Новина українською

Телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Украинский чемпион по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) поднялся на вторую позицию с четвертой.

Возглавил рейтинг чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Напомним, что в последнем поединке украинец одержал победу над Энтони Джошуа.

Рейтинг супертяжеловесов от ESPN:

1 (1). Тайсон Фьюри

2 (4). Александр Усик

3 (3). Деонтей Уайлдер

4 (2). Энтони Джошуа

5 (5). Энди Руис

6 (8). Джо Джойс

7 (6). Диллиан Уайт

8 (7). Джозеф Паркер

9 (10). Отто Валлин

10 (-). Джермейн Франклин

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Tribuna

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