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Усик обошел Уайлдера в обновленном рейтинге ESPN
Надеемся, что украинец возглавит список лучших
Фото: The Japan Times
Телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.
Украинский чемпион по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) поднялся на вторую позицию с четвертой.
Возглавил рейтинг чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО).
Напомним, что в последнем поединке украинец одержал победу над Энтони Джошуа.
Рейтинг супертяжеловесов от ESPN:
1 (1). Тайсон Фьюри
2 (4). Александр Усик
3 (3). Деонтей Уайлдер
4 (2). Энтони Джошуа
5 (5). Энди Руис
6 (8). Джо Джойс
7 (6). Диллиан Уайт
8 (7). Джозеф Паркер
9 (10). Отто Валлин
10 (-). Джермейн Франклин
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