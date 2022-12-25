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Президент WBC: Молитесь о мире в Украине
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Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман в своем поздравлении с Рождеством призвал верующих молиться за Украину.
"Молитесь о мире в Украине.
Именно тогда, когда мир приходил в сознание от вреда, нанесенного всем пандемией Covid, 24 февраля россия начала вторжение в Украину.
Недопустимо, чтобы в 2022 году наш мир вернулся к ужасам 1940-х годов.
Так много невинных людей все еще гибнет, вся страна страдает из-за последствий холодной зимы без электричества, отопления, воды и пищи. Молимся о мире в Украине.
В мире было совершено много образцовых и героических действий, объединявших усилия по оказанию помощи, а также жестких деклараций в поисках мира.
Давайте внесем свой вклад в содействие миру между всеми народами мира" – он написал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Гвоздик
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