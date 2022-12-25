Президент WBC: Молитесь о мире в Украине

Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман в своем поздравлении с Рождеством призвал верующих молиться за Украину.

"Молитесь о мире в Украине.

Именно тогда, когда мир приходил в сознание от вреда, нанесенного всем пандемией Covid, 24 февраля россия начала вторжение в Украину.

Недопустимо, чтобы в 2022 году наш мир вернулся к ужасам 1940-х годов.

Так много невинных людей все еще гибнет, вся страна страдает из-за последствий холодной зимы без электричества, отопления, воды и пищи. Молимся о мире в Украине.

В мире было совершено много образцовых и героических действий, объединявших усилия по оказанию помощи, а также жестких деклараций в поисках мира.

Давайте внесем свой вклад в содействие миру между всеми народами мира" – он написал на своей странице в Instagram.