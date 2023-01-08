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Соперник Чухаджяна: Снимаю шляпу перед ним
Достойные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Джарон Эннис (30-0; 27 КО) похвалил своего соперника, украинца Карена Чухаджяна (21-2; 11 КО) за достойное
"Он много двигался. Снимаю шляпу перед ним, поскольку многие ребята не хотели сразиться со мной. И я благодарен ему за то, что он пришел сюда и взял этот бой.
Все знают, что я хочу бороться против Спенса. Я буду ждать, пока придет подходящее время, и Спенс будет готов принять бой" – сказал он.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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