Соперник Чухаджяна: Снимаю шляпу перед ним

Временный чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Джарон Эннис (30-0; 27 КО) похвалил своего соперника, украинца Карена Чухаджяна (21-2; 11 КО) за достойное сопротивление во время их поединка.

"Он много двигался. Снимаю шляпу перед ним, поскольку многие ребята не хотели сразиться со мной. И я благодарен ему за то, что он пришел сюда и взял этот бой.

Все знают, что я хочу бороться против Спенса. Я буду ждать, пока придет подходящее время, и Спенс будет готов принять бой" – сказал он.