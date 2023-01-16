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Тарас Шелестюк хочет провести бой с Ортисом
Американец провел уже 19 боев
Чемпион мира 2011 и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в любителях Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) хочет провести бой с Вёрджилом Ортисом (19-0, 19 КО) из США.
Об этом Тарас поведал во время общения с американским блогером Эли Секбеком.
Напомним, что 37-летний Шелестюк не боксирует с марта прошлого года, когда свёл вничью 10-раундовый элиминаторный поединок WBA против венесуэльца Габриэля Маэстре.
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Источник:Vringe
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