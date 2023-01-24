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Джо Джойс: Я хочу увидеть поединок Усик – Фьюри

Бокс
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Поединок могут перенести

Джо Джойс: Я хочу увидеть поединок Усик – Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО) высказался о Тайсоне Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александре Усике (20-0, 13 КО).

"Конечно, я хочу увидеть этот поединок. Бой за звание абсолютного чемпиона. Я считаю, что они оба очень умелые, и это будет тяжелый тест для них обоих. Но я предпочитаю Фьюри. Вот эти вот первые 20-30 секунд боя, в них ты действительно можешь много увидеть, например, когда я смотрел Фюри против Кличко.

Я помню, когда мы дрались, Усик имел эту жалкую силу. Его удары были как больше сожалеющие пощечины. Так, быстрые и более жалкие в то время. Но я считаю, сейчас он увеличил свой вес и его удары наверняка тяжелее", - сказал Джойс в комментарии Queensberry Promotions.

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В статье: Джо Джойс
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Источник:
24boxing.com.ua

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