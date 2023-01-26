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Уайлдер: Руису придется употреблять стероиды, чтобы одолеть меня
По его мнению, он легко перебоксирует его
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер считает, что его соперники отказываются от обязательного допинг-тестирования из-за желания увеличить шансы на победу.
"Энди – хороший боец. Мне нравится его скорость, настрой и храбрость, но для меня этого недостаточно. Ему придётся добавить ещё кое-что к вышесказанному. Ему потребуется кое-что, потому что я тот самый парень. Я – босс. Вот почему все боятся меня. Если вы сталкиваетесь со мной, вам потребуется помощь.
Стероиды не уйдут из этого бизнеса. Почему бойцы принимают их? Из-за страха. Я всегда хочу нокаутировать их, и мне для этого не нужна помощь. У меня не было подделанных перчаток, и мне не нужно ничего колоть и пить", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
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