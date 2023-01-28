Далакян - Хименес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В субботу, 28 января в Лондоне (Великобритания) украинский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (21-0; 15 КО) выйдет на ринг защищать свой титул. Его соперником станет непобедимый до сих пор представитель Коста-Рики Дэвид Хименес (12-0; 9 КО).

Поединок состоится в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions.

На процедуре взвешивания Артем показал вес 50,6 кг , в то время как его соперник – 50,4 кг . Лимит самого легкого веса составляет 50,8 кг .