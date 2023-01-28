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Далакян - Хименес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Держим кулаки!
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 28 января в Лондоне (Великобритания) украинский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (21-0; 15 КО) выйдет на ринг защищать свой титул. Его соперником станет непобедимый до сих пор представитель Коста-Рики Дэвид Хименес (12-0; 9 КО).
Поединок состоится в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions.
На процедуре взвешивания Артем показал вес 50,6 кг, в то время как его соперник – 50,4 кг. Лимит самого легкого веса составляет 50,8 кг.
Старт трансляции поединка – 21:00 по киевскому времени.
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