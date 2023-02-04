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Наваррете побывал в нокдауне, но поднялся и уничтожил Уилсона. Видео

Бокс
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Это был жесткий бой

Наваррете побывал в нокдауне, но поднялся и уничтожил Уилсона. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 3 на 4 февраля На Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона (США) состоялся вечер бокса промоутерской компании TОР Rank, главным событием которого стала битва между мексиканцем Эмануэлем Наваррете (37-1; 31 КО) и австралийцем Лиамом Уилсоном (11-2; 7 КО).

На кону стоял вакантный титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

В четвертом раунде Уилсон подловил своего соперника левым навстречу, после чего тот начал отходить назад, а австралиец бросился на добивание. В результате Наваррете оказался в нокдауне, но сумел подняться и продолжить поединок.

А уже в девятом раунде ситуация повторилась наоборот. После мощного правого от Эммануэля его оппонент просто неподвижно упал на канвас ринга. Найдя в себе силы, Лиам поднялся, но Наваррете сразу же бросился на добивание. Рефери остановил сражение.

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