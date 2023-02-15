Украинский боксер Шелестюк ничего не ел сутки и показал результат в Instagram

Бронзовый призер Олимпиады 2012 боксер Тарас Шелестюк решил на сутки отказаться от еды. О таком решении он сделал сторис на своей странице в инстаграм.

После 20 часов без еды Шелестюк записал видео, сообщив о своем самочувствии.

"Чувствую себя хорошо. На тренировке чувствовал слабость. Но общее состояние хорошее. Я думал, что будет гораздо труднее, но очень легко провести день без еды и почистить организм. Только пить воду и чашечку эспрессо без сахара и молока", - сказал боксер.

После 24 часов Шелестюк сделал еще один пост в социальной сети, где сообщил, что чувствует себя хорошо.

"24 часа без еды. Легкая работа. Теперь это моя еженедельная рутина. Здоровье и счастливая и долгая жизнь", - написал Тарас.

Отказ от еды на короткое время также называют интервальным голоданием. Считается, что подобный метод питания помогает улучшить общее состояние здоровья.