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Фьюри с командой обозвали Усика нецензурной бранью. Видео
Об уважении он не слышал
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) снова обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Во время проведения тренировочного лагеря британец вместе со своей командой записали короткое видео, в котором назвали украинца "сцикуном".
Напомним, что контракт между Усиком и Фьюри до сих пор не подписан. Команды не могут согласовать детали, а значит, до сих пор есть вероятность, что бой так и не состоится.
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