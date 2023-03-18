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Фьюри с командой обозвали Усика нецензурной бранью. Видео

Бокс
(1 голосов)

Об уважении он не слышал

Фьюри с командой обозвали Усика нецензурной бранью. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) снова обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Во время проведения тренировочного лагеря британец вместе со своей командой записали короткое видео, в котором назвали украинца "сцикуном".

Напомним, что контракт между Усиком и Фьюри до сих пор не подписан. Команды не могут согласовать детали, а значит, до сих пор есть вероятность, что бой так и не состоится.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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