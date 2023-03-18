Фьюри с командой обозвали Усика нецензурной бранью. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) снова обратился к чемпиону мира за версиями WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Во время проведения тренировочного лагеря британец вместе со своей командой записали короткое видео, в котором назвали украинца "сцикуном".

Напомним, что контракт между Усиком и Фьюри до сих пор не подписан. Команды не могут согласовать детали, а значит, до сих пор есть вероятность, что бой так и не состоится.