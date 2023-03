Теофимо Лопес назвал имя своего следующего соперника и дату боя

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес 10 июня проведет бой против обладателя чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Джоша Тейлора.

32-летний британец Тейлор в последнем поединке победил Джека Каттеролла. Боксеры договорились о реванше на март 2023 года, но бой перенесли из-за травмы Джоша.

