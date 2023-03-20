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Теофимо Лопес назвал имя своего следующего соперника и дату боя
Поединок состоится в июне
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес 10 июня проведет бой против обладателя чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Джоша Тейлора.
32-летний британец Тейлор в последнем поединке победил Джека Каттеролла. Боксеры договорились о реванше на март 2023 года, но бой перенесли из-за травмы Джоша.
Who is U? We is I #DynamicDuo #WorldwideTakeover— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) March 20, 2023
MARK YOUR CALENDAR ????️:
06/10/2023 LOPEZ ???? TAYLOR ???????????? #Boxing pic.twitter.com/3hBGC951p4
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Источник:Sport.ua
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