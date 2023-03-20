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Уайлдер: Пора возвращаться в ринг
Деонтей готовится к следующему бою
Фото: fight.ru
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) на своей странице в Instagram написал, что готов вернуться в ринг.
"Наслаждался семьей, жизнью и всем, что это приносит. Но теперь пора возвращаться в ринг".
Напомним, что последний бой 37-летний американец провел в октябре 2022 года, где одержал победу нокаутом над Робертом Хелениусом.
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Источник:XSport.ua
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