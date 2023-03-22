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Майк Коппинджер: Тайсон Фьюри хотел распределения гонорара в реванше с Усиком 50 на 50
Это и стало камнем преткновения
Фото: The Guardian
Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) хотел получить равное распределение гонорара в случае победы обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13) Майк Коппинджер.
"Усик намерен включить опцию о реванше с Фьюри, гарантирующую распределение гонорара 70/30 в пользу украинца, если он выиграет. Британец стремился, чтобы это было 50/50".
Отметим, что распределение суммы призовых в первом поединке было согласовано как 70/30 в пользу Тайсона.
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