Майк Коппинджер: Тайсон Фьюри хотел распределения гонорара в реванше с Усиком 50 на 50

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) хотел получить равное распределение гонорара в случае победы обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13) Майк Коппинджер.

"Усик намерен включить опцию о реванше с Фьюри, гарантирующую распределение гонорара 70/30 в пользу украинца, если он выиграет. Британец стремился, чтобы это было 50/50".

Отметим, что распределение суммы призовых в первом поединке было согласовано как 70/30 в пользу Тайсона.