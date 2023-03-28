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Дерек Чисора объяснил, почему сорвался бой Усик – Фьюри

Бокс
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Дерек Чисора объяснил, почему сорвался бой Усик – Фьюри

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Легендарный тяжеловес Дерек Чисора поделился своим мнением по поводу срыва боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. По мнению Чисоры, обоих не устроила финансовая сторона вопроса.

"Им сказали драться на Уэмбли. В целом, пожалуй, ребята получат за этот бой 20-50 миллионов долларов. Это не так много денег, как они хотят. Поэтому им нужно ожидать пока кто-то не скажет: "Время лететь в Саудовскую Аравию", – сказал Чисора в комментарии Youtube-каналу Seconds Out.

Напомним, что бой между Усиком и Фьюри должен был состояться в конце апреля в Англии. Украинский боксер уже начал подготовку к нему. Однако стороны не смогли согласовать финальные детали договора, который в итоге не подписали.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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