  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Президент WBC назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент WBC назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Британец избежал боя с Усиком

Президент WBC назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри

Новина українською

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, с кем может провести следующий поединок действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии организации Тайсон Фьюри.

"Согласно новой конвенцией WBC в поединке Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, из-за запросов британца.

По теме
yellow-arrow
Дерек Чисора высказался о бое Джошуа - Франклин
yellow-arrow
Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко в случае победы над Хэйни
yellow-arrow
Екатерина Усик: Лавра на Украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде