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Президент WBC назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри
Британец избежал боя с Усиком
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, с кем может провести следующий поединок действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии организации Тайсон Фьюри.
"Согласно новой конвенцией WBC в поединке Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, из-за запросов британца.
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