Президент WBC назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, с кем может провести следующий поединок действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии организации Тайсон Фьюри.

"Согласно новой конвенцией WBC в поединке Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, из-за запросов британца.