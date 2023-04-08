Промоутер Ломаченко рассказал о скандале со своим подопечным

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Боб Арум рассказал о единственном случае, когда он вступил в спор со своим подопечным. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Ломаченко всегда бросает вызов. Единственный спор, который у меня возник с Ломаченко, был тогда, когда соперник не отвечал его стандартам.

Василий отказался драться, потому что считал этот бой пустой тратой времени. Тогда он выступал во втором полулегком весе.

Разве можно сказать, что Шакур Стивенсон не вызов для Ломаченко? В этом и дело, чем сложнее вызов, тем больше это нравится Ломаченко" – сказал он.