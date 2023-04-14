Рой Джонс: От Тайсона Фьюри слышим одни обещания

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс ответил на вопрос по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Напомним, что он согласится провести с ним бой.

"Отец Тайсона говорит, что в поединке со мной нет никакого смысла. Хорошо, ну а как быть с Александром Усиком? Этот бой тоже не имеет никакого смысла? Тайсон должен был согласиться на поединок с Александром, и это факт. И вообще, чем он постоянно занимается? Тільки обіцянки.

Он ведь и мне обещал бой. Так что он действительно много болтает. И было бы неплохо, если бы слова у него подтверждались делами", — сказал Джойс на канале Pro Boxing Fans в YouTube.