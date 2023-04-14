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Рой Джонс: От Тайсона Фьюри слышим одни обещания
Британец не может определится со своим будущим соперником
Фото: ISport
Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс ответил на вопрос по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.
Напомним, что он согласится провести с ним бой.
"Отец Тайсона говорит, что в поединке со мной нет никакого смысла. Хорошо, ну а как быть с Александром Усиком? Этот бой тоже не имеет никакого смысла? Тайсон должен был согласиться на поединок с Александром, и это факт. И вообще, чем он постоянно занимается? Тільки обіцянки.
Он ведь и мне обещал бой. Так что он действительно много болтает. И было бы неплохо, если бы слова у него подтверждались делами", — сказал Джойс на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
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