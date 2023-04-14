  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс: От Тайсона Фьюри слышим одни обещания
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс: От Тайсона Фьюри слышим одни обещания

Бокс
(1 голосов)

Британец не может определится со своим будущим соперником

Рой Джонс: От Тайсона Фьюри слышим одни обещания

Фото: ISport

Новина українською

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс ответил на вопрос по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Напомним, что он согласится провести с ним бой.

"Отец Тайсона говорит, что в поединке со мной нет никакого смысла. Хорошо, ну а как быть с Александром Усиком? Этот бой тоже не имеет никакого смысла? Тайсон должен был согласиться на поединок с Александром, и это факт. И вообще, чем он постоянно занимается? Тільки обіцянки.

Он ведь и мне обещал бой. Так что он действительно много болтает. И было бы неплохо, если бы слова у него подтверждались делами", — сказал Джойс на канале Pro Boxing Fans в YouTube.

По теме
yellow-arrow
Рой Джонс: Ломаченко слишком поздно включился в бою с Лопесом
yellow-arrow
Хэйни: Бой с Ломаченко - самый тяжелый в моей карьере
yellow-arrow
IBA введет санкции против стран, которые вступят в новый международный орган управления боксом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде