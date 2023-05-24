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Названа дата боя Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Поединок состоится летом

Названа дата боя Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд за звание абсолютного чемпиона мира

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Чемпионы мира в полусреднем весе Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Бой состоится 29 июля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.

Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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