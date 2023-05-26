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Сауль Альварес высказался о бое с Логаном Полом
Пока он не готов проводить бой
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес признался, что в настоящий момент не думает о потенциальном поединке с видеоблогером Логаном Полом, а сосредоточен на боях с другими соперниками.
"Сейчас у меня на примете есть другие соперники", — приводит слова Альвареса Marca.
На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 — нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.
В настоящий момент Логану Полу 28 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE.
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