  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес высказался о бое с Логаном Полом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес высказался о бое с Логаном Полом

Бокс
(1 голосов)

Пока он не готов проводить бой

Сауль Альварес высказался о бое с Логаном Полом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес признался, что в настоящий момент не думает о потенциальном поединке с видеоблогером Логаном Полом, а сосредоточен на боях с другими соперниками.

"Сейчас у меня на примете есть другие соперники", — приводит слова Альвареса Marca.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 — нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью.

В настоящий момент Логану Полу 28 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE.

По теме
yellow-arrow
Названы дата боя Александр Усик - Дэниел Дюбуа
yellow-arrow
Боб Арум: Было бы неправильно, если Фьюри не провел бы бой перед поединком с Александром Усиком
yellow-arrow
Деонтей Уайлдер: Усик боится меня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде