Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес: Когда я дрался с Ломаченко, то забрал его сердце
Боксер высказался о бое с украинцем
Экс-чемпион мира в лёгком весе, американец Теофимо Лопес в преддверии поединка с Джошем Тэйлором вспомнил о своём предыдущем бое с украинцем Василием Ломаченко, который состоялся в 2020 году. Победу тогда добыл Лопес.
"Я хочу убить Джоша Тэйлора. Это и есть бокс. Мы все знаем об этом. Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце. Особенно в 12-м раунде. У Тэйлора нет сердца. Так что же я могу у него взять? Его жизнь. Я вселяю страх в оппонентов", — сказал Лопес на канале PUNSH DRUNK BOXING в YouTube.
Поединок между Лопесом и Тэйлором должен состояться в ночь на 11 июня мск в Нью-Йорке (США).
Популярное сейчас
- Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
- Майами Хит вышел в финал Восточной конференции
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО