Теофимо Лопес: Когда я дрался с Ломаченко, то забрал его сердце

Экс-чемпион мира в лёгком весе, американец Теофимо Лопес в преддверии поединка с Джошем Тэйлором вспомнил о своём предыдущем бое с украинцем Василием Ломаченко, который состоялся в 2020 году. Победу тогда добыл Лопес.

"Я хочу убить Джоша Тэйлора. Это и есть бокс. Мы все знаем об этом. Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце. Особенно в 12-м раунде. У Тэйлора нет сердца. Так что же я могу у него взять? Его жизнь. Я вселяю страх в оппонентов", — сказал Лопес на канале PUNSH DRUNK BOXING в YouTube.

Поединок между Лопесом и Тэйлором должен состояться в ночь на 11 июня мск в Нью-Йорке (США).