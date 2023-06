Райан Гарсия: Бой с Пакьяо не состоится

Райан Гарсия (23-1, 19 КО) отреагировал в Twitter на предложение промоутера Оскара Де Ла Хойи провести бой с Мэнни Пакьяо.

"Этого не произойдет!! Я сказал, что хотел… Это расстраивает.. устал от этого."

This isn’t happening!!



I said what I wanted…



It’s frustrating.. tired of this https://t.co/KxV042D7o8