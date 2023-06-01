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Райан Гарсия: Бой с Пакьяо не состоится

Бокс
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Райан Гарсия: Бой с Пакьяо не состоится

Новина українською

Райан Гарсия (23-1, 19 КО) отреагировал в Twitter на предложение промоутера Оскара Де Ла Хойи провести бой с Мэнни Пакьяо.

"Этого не произойдет!! Я сказал, что хотел… Это расстраивает.. устал от этого."

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В статье: Мэнни Пакьяо Райан Гарсия
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