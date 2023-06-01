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Райан Гарсия: Бой с Пакьяо не состоится
Боксера не привлекает этот поединок
Райан Гарсия (23-1, 19 КО) отреагировал в Twitter на предложение промоутера Оскара Де Ла Хойи провести бой с Мэнни Пакьяо.
"Этого не произойдет!! Я сказал, что хотел… Это расстраивает.. устал от этого."
This isn’t happening!!— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 1, 2023
I said what I wanted…
It’s frustrating.. tired of this https://t.co/KxV042D7o8
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