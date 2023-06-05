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Названа возможная дата боя Энтони Джошуа - Диллиан Уайт
Бой может состояться уже ближайшим летом
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа сообщил, что реванш его подопечного с соотечественником Диллианом Уайтом запланирован на 12 августа в Лондоне.
"Диллиану было сделано предложение на выходных. Мы ждём от него ответа и сегодня поговорим. У Диллиана есть вес в реванше. Это большой поединок между двумя супертяжеловесами мирового класса с большими именами. Переговоры предстоят непростые, хотя оба хотят этого боя", – приводит слова Хирна BBC.
Напомним, в своём предыдущем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа единогласным решением победил американца Джермейна Франклина
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