Названа возможная дата боя Энтони Джошуа - Диллиан Уайт

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа сообщил, что реванш его подопечного с соотечественником Диллианом Уайтом запланирован на 12 августа в Лондоне.

"Диллиану было сделано предложение на выходных. Мы ждём от него ответа и сегодня поговорим. У Диллиана есть вес в реванше. Это большой поединок между двумя супертяжеловесами мирового класса с большими именами. Переговоры предстоят непростые, хотя оба хотят этого боя", – приводит слова Хирна BBC.

Напомним, в своём предыдущем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа единогласным решением победил американца Джермейна Франклина