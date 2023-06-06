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Президент WBC: Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств
Глава организации буквально поет дифирамбы Фьюри
Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу британского боксёра Тайсона Фьюри, который ранее жаловался на то, что он не может найти себе стоящего оппонента из-за того, что все боксёры просят большой гонорар за бой с ним.
"Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств. Он стал жертвой, так как является величайшим бойцом наших дней. Увы, деньги правят миром. И для большинства бойцов они на первом месте. На самом деле никто не хочет драться с Фьюри", — сказал Сулейман на YouTube-канале talkSPORT Boxing.
Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору
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