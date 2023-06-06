Президент WBC: Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу британского боксёра Тайсона Фьюри, который ранее жаловался на то, что он не может найти себе стоящего оппонента из-за того, что все боксёры просят большой гонорар за бой с ним.

"Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств. Он стал жертвой, так как является величайшим бойцом наших дней. Увы, деньги правят миром. И для большинства бойцов они на первом месте. На самом деле никто не хочет драться с Фьюри", — сказал Сулейман на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору