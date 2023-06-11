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Лопес уверенно победил Тейлора и стал новым чемпионом мира в полусреднем весе
Бой получился очень конкурентным
В ночь с 10 на 11 июня в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.
Уже экс-обладатель этого титула Джош Тейлор (19-1; 13 КО) в конкурентном бою проиграл Теофимо Лопесу (19-1; 13 КО).
В начале поединка казалось, что британец контролирует ситуацию, и ориентировочно до 4 раунда это было действительно так. Однако приспособившись к своему сопернику и полностью войдя в бой, Лопес перехватил инициативу ближе к середине поединка. Американец работал активнее, попадал больше, пару раз был близок к тому, чтобы усадить соперника на пятую точку.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Теофимо (115-113, 115-113, 117-111) и это решение спорным назвать нельзя.
THIS SLO-MO SHOT. pic.twitter.com/b98DwCmO4U— Top Rank Boxing (@trboxing) June 11, 2023
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