Лопес уверенно победил Тейлора и стал новым чемпионом мира в полусреднем весе

В ночь с 10 на 11 июня в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

Уже экс-обладатель этого титула Джош Тейлор (19-1; 13 КО) в конкурентном бою проиграл Теофимо Лопесу (19-1; 13 КО).

В начале поединка казалось, что британец контролирует ситуацию, и ориентировочно до 4 раунда это было действительно так. Однако приспособившись к своему сопернику и полностью войдя в бой, Лопес перехватил инициативу ближе к середине поединка. Американец работал активнее, попадал больше, пару раз был близок к тому, чтобы усадить соперника на пятую точку.