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Холифилд: Фьюри - лучший боксер сверхтяжелого веса
Но есть ещё и Александр Усик
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд назвал имя лучшего боксера сверхтяжелого веса.
"Я думаю, что сейчас лучшим боксером сверхтяжелого веса является Тайсон Фьюри. Он парень, которого никто не избил. Что бы вы ни говорили, никто его не победил", – сказал Холифилд.
Напомним, что команда Фьюри вела переговоры с Александром Усиком об организации поединка, однако стороны так и не смогли договориться.
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