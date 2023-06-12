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Холифилд: Фьюри - лучший боксер сверхтяжелого веса

Бокс
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Но есть ещё и Александр Усик

Холифилд: Фьюри - лучший боксер сверхтяжелого веса

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд назвал имя лучшего боксера сверхтяжелого веса.

"Я думаю, что сейчас лучшим боксером сверхтяжелого веса является Тайсон Фьюри. Он парень, которого никто не избил. Что бы вы ни говорили, никто его не победил", – сказал Холифилд.

Напомним, что команда Фьюри вела переговоры с Александром Усиком об организации поединка, однако стороны так и не смогли договориться.

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В статье: Эвандер Холифилд Тайсон Фьюри
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