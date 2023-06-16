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Гвоздик - о Ломаченко: Имеем то, что имеем
Боксер высказался о Василие
Фото: sport.24tv.ua
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) прокомментировал позицию эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Слова боксера приводит Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал "Два Боковых/Two Sides"
Тебе не кажется, что на Ломаченко льется слишком много хейта? Говорят, что он не высказал позицию по поводу войны. Но он высказал позицию. Он приезжал в США, у него спрашивали о войне. Может быть, Ломаченко стало популярно ненавидеть? Как ты думаешь?
- Когда в Украине идет война, все методы – хорошие. Есть какая-нибудь повестка дня, которой придерживается вся страна. Чтобы сплотиться, чтобы был боевой дух.
Это так чувствовалось, был вектор в Украине такой, чтобы мотивировать всех против врага – россиян. Конечно, когда кто выбивается из этого вектора, этой повестки, то на него льется хейт.
Это именно то, что произошло с Ломаченко. В Украине такая ситуация, когда ты вообще не можешь оставаться нейтральным. К сожалению, даже если ты кого-то уважаешь, ты должен сделать свой выбор.
Он его не делает. Как боксер, он 100% этого не заслуживает, потому что он большой боксер.
Как гражданин своей страны, как говорят, имеем то, что имеем, - сказал Гвоздик.
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