  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик об отстранении россиян: Это сложный вопрос
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик об отстранении россиян: Это сложный вопрос

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Саша, у тебя что, надуло?

Гвоздик об отстранении россиян: Это сложный вопрос

MarvNation Promotions

UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Его слова цитирует ProBox TV:

"Это сложный вопрос. С одной стороны, это несправедливо в отношении российских бойцов, поскольку они там родились, но теперь дерутся в США или где-то еще. Почему ты должен страдать из-за безумного человека, ведущего войну и оказавшегося президентом твоей страны, хотя ты за него никогда не голосовал? Или, возможно, голосовал.

Это одна сторона проблемы, но есть и другая. Посмотрите, что происходит в Украине – там гибнут многие. Весь мир поддерживает Украину, это борьба против терроризма, и некоторые из их методов хороши. Если они смогут забанить российских спортсменов и лишить их медалей, престижных для государства, то этот метод может оказаться хорошим.

Однако это очень сложный вопрос. Я понимаю спортсменов, но многие из них поддерживают свою страну. Я против тех, кто поддерживает Россию и действия ее правительства! Их нужно забанить. Делать это или нет – это вопрос к тем, кто принимает решение" – сказал он.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал, что проснулся 24 февраля.

По теме
yellow-arrow
Владимир Кличко: Германия признала свои ошибки прошлого
yellow-arrow
Прогрейс: Трудная победа, но я чувствую, что заслужил ее
yellow-arrow
Прогрейс победил Зоррилью в тяжелом поединке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде