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Гвоздик об отстранении россиян: Это сложный вопрос
Саша, у тебя что, надуло?
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Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Его слова цитирует ProBox TV:
"Это сложный вопрос. С одной стороны, это несправедливо в отношении российских бойцов, поскольку они там родились, но теперь дерутся в США или где-то еще. Почему ты должен страдать из-за безумного человека, ведущего войну и оказавшегося президентом твоей страны, хотя ты за него никогда не голосовал? Или, возможно, голосовал.
Это одна сторона проблемы, но есть и другая. Посмотрите, что происходит в Украине – там гибнут многие. Весь мир поддерживает Украину, это борьба против терроризма, и некоторые из их методов хороши. Если они смогут забанить российских спортсменов и лишить их медалей, престижных для государства, то этот метод может оказаться хорошим.
Однако это очень сложный вопрос. Я понимаю спортсменов, но многие из них поддерживают свою страну. Я против тех, кто поддерживает Россию и действия ее правительства! Их нужно забанить. Делать это или нет – это вопрос к тем, кто принимает решение" – сказал он.
Напомним, что ранее Гвоздик
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