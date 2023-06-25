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Редкач нахамил жене Усика и вступился за Ломаченко
Нарывается на нокаут
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер Иван Редкач раскритиковал жену украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерину Усик за ее
"Эта дева не окончила и девяти классов, имеет кучу родственников в России, самая россиянка, родилась в России. Зачем так топить ради политики, ради кресла для Саши?" – прокомментировал Редкач одно из сообщений спортивного ресурса Tribuna.com.
Один из болельщиков вступился за Усика и написал, что Александр помогает Украине в отличие от Василия Ломаченко.
"Усик – дурак, в политику ломится. Васе это не нужно. Это факт" – ответил Редкач.
Напомним, что ранее Джервонта Дэвис
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