Редкач нахамил жене Усика и вступился за Ломаченко

Боксер Иван Редкач раскритиковал жену украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерину Усик за ее пост в Instagram . В своем сообщении девушка выразила уверенность, что Крым скоро будет деоккупирован.

"Эта дева не окончила и девяти классов, имеет кучу родственников в России, самая россиянка, родилась в России. Зачем так топить ради политики, ради кресла для Саши?" – прокомментировал Редкач одно из сообщений спортивного ресурса Tribuna.com.

Один из болельщиков вступился за Усика и написал, что Александр помогает Украине в отличие от Василия Ломаченко.

"Усик – дурак, в политику ломится. Васе это не нужно. Это факт" – ответил Редкач.