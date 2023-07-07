Тарас Шелестюк: Было бы круто провести поединок в андеркарте боя Усик - Дюбуа

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в коментарии на странице в Instagram, что хотел бы провести поединок в андеркарте боя чемпиона мира по версии WBA, IBF, WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Было бы круто провести поединок в этом шоу", - написал Шелестюк.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.