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Тарас Шелестюк: Было бы круто провести поединок в андеркарте боя Усик - Дюбуа

Бокс
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Посмотрим, удастся ли организовать бой

Тарас Шелестюк: Было бы круто провести поединок в андеркарте боя Усик - Дюбуа

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Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в коментарии на странице в Instagram, что хотел бы провести поединок в андеркарте боя чемпиона мира по версии WBA, IBF, WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Было бы круто провести поединок в этом шоу", - написал Шелестюк.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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В статье: Александр Усик Тарас Шелестюк
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